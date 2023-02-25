В Татарстане сегодня метель и до -7 градусов
В Татарстане сегодня, 25 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Максимальная температура воздуха днем составит -2—7 градусов. На дорогах гололедица и снежная каша.
Синоптики прогнозируют метель, ветер местами порывами до 15—17 м/с.
В Казани температура воздуха будет варьироваться в диапазоне -2—4 градуса. На дорогах ожидается снежная каша и гололедица.
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