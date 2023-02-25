В Татарстане сегодня метель и до -7 градусов

В Татарстане сегодня, 25 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит -2—7 градусов. На дорогах гололедица и снежная каша.

Синоптики прогнозируют метель, ветер местами порывами до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани температура воздуха будет варьироваться в диапазоне -2—4 градуса. На дорогах ожидается снежная каша и гололедица.

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Айрат Назипов