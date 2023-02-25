Политолог прокомментировал новые санкции США

Западные страны ищут новые возможности блокирования России в мировом пространстве, считает политолог, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ Игорь Морозов. В беседе с RT он прокомментировал новые санкции США, введенные против России.

По его словам, в Белом доме не понимают, почему «запланированные по их плану разрушения российской экономики не приводят ее в то состояние, о котором они мечтают».

— Наоборот, российская экономика выдержала мощнейшее давление и показала, что сила России — в духе национального российского народа. Это помогает мобилизовать все ресурсы на развитие государства, — отметил Морозов.

Сегодня США расширили антироссийские санкции. Под рестрикции попало татарстанское предприятие «Алабуга-Волокно». Это завод по производству углеродного волокна на основе полиакрилонитрильной нити, который расположен в особой экономической зоне «Алабуга».

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Елизавета Пуншева