Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду разгромил ХК «Куньлунь Ред Стар» и вышел в плей-офф
В последнем матче регулярного сезона матча Фонбет чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» разгромил на своем стадионе команду «Куньлунь Ред Стар». Матч закончился победой хозяев со счетом 7:0.
Первые три шайбы «волки» забросили во втором периоде. Отличились Ансель Галимов, Павел Порядин и Рафаэль Бикмуллин.
Голевая феерия продолжилась и на заключительном отрезке игры. По голу забили Владислав Леонтьев, Егор Попов, Вячеслав Лещенко и Андрей Белозеров.
Благодаря победе нижнекамская команда вышла в плей-офф, обойдя своего ближайшего соперника — ХК «Трактор».
В предыдущем матче подопечные Олега Леонтьева обыграли в домашнем матче магнитогорский «Металлург». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.
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