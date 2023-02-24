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Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду разгромил ХК «Куньлунь Ред Стар» и вышел в плей-офф

19:21, 24.02.2023
Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду разгромил ХК «Куньлунь Ред Стар» и вышел в плей-офф
Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

В последнем матче регулярного сезона матча Фонбет чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» разгромил на своем стадионе команду «Куньлунь Ред Стар». Матч закончился победой хозяев со счетом 7:0.

Первые три шайбы «волки» забросили во втором периоде. Отличились Ансель Галимов, Павел Порядин и Рафаэль Бикмуллин.

Голевая феерия продолжилась и на заключительном отрезке игры. По голу забили Владислав Леонтьев, Егор Попов, Вячеслав Лещенко и Андрей Белозеров.

Фото: кадр трансляции

Благодаря победе нижнекамская команда вышла в плей-офф, обойдя своего ближайшего соперника — ХК «Трактор».

В предыдущем матче подопечные Олега Леонтьева обыграли в домашнем матче магнитогорский «Металлург». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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