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Московский и Кировский районы Казани частично остались без воды

13:00, 24.02.2023
Московский и Кировский районы Казани частично остались без воды
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» ряд домов Кировского и Московского районов Казани остались без воды. Об этом сообщает местная администрация.

Воды нет по следующим адресам:

ул. Декабристов, 127;

ул. Ленская, 2, 4;

ул. Тверская, 3, 5, 5А, 7, 9

ул. Богатырева, 4/2;

ул. Димитрова, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Ст. Халтурина, 11/ 10.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сейчас специалисты проводят ремонтные работы. Срок их завершения пока неизвестен.

Отмечается, что цистерна с водой стоит между домами №3 и 5 по ул. Ленская. Также можно обратиться по телефону аварийной службы МУП «Водоканал» — 231-62-60.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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