Московский и Кировский районы Казани частично остались без воды
Из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» ряд домов Кировского и Московского районов Казани остались без воды. Об этом сообщает местная администрация.
Воды нет по следующим адресам:
ул. Декабристов, 127;
ул. Ленская, 2, 4;
ул. Тверская, 3, 5, 5А, 7, 9
ул. Богатырева, 4/2;
ул. Димитрова, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Ст. Халтурина, 11/ 10.
Сейчас специалисты проводят ремонтные работы. Срок их завершения пока неизвестен.
Отмечается, что цистерна с водой стоит между домами №3 и 5 по ул. Ленская. Также можно обратиться по телефону аварийной службы МУП «Водоканал» — 231-62-60.
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