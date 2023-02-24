В Казани произошло смертельное ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За прошедшие сутки в Казани произошло 129 аварий. В одном случае погиб человек, еще в трех люди получили травмы.

По данным Госавтоинспекции Казани, за сутки было задержано 13 пьяных водителей. Еще два автомобилиста не имели водительского удостоверения.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 5 граждан.

Фото: ГИБДД Казани

Напомним, в Казани по итогам 2022 года зарегистрированы 1,3 тысячи ДТП. Большинство аварий случилось из-за нарушения правил дорожного движения, и нарушают как водители, так и пешеходы.

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Айрат Назипов