Размер внебюджетных инвестиций в 2023 году в Татарстане может превысить 700 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За 9 месяцев 2022 года инвестиции в основной капитал в Татарстане выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом заявил председатель Комитета по экономике, инвестициями и предпринимательству РТ Лутфулла Шафигуллин.

— Инвестиции в основной капитал Республики Татарстан без учета бюджетных средств за 9 месяцев 2022 года составили 451 млрд рублей. Прогноз на год — более 700 млрд рублей внебюджетных инвестиций, — сказал он.

Лутфулла Шафигуллин отметил, что в прошлом году Татарстан сохранил второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. При этом по объемам инвестиций за 9 месяцев прошлого года республика заняла шестое место в стране. Спикер отметил, что в республике реализуются 497 проектов с частным капиталом.

Фото: скриншот видео

Накануне «Реальное время» писало, во что инвестируют в Татарстане. Подробности можно прочитать в большом материале.

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Айрат Назипов