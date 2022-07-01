Австралия ввела санкции против Файзуллина, Патрушева и Львовой-Беловой

Правительство Австралии объявило о введении санкций против министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы министерства строительства и ЖКХ, экс-министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирека Файзуллина. Об этом говорится в заявлении МВД страны.

Также ограничительные меры ввели против уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова, бизнесмена Александра Плехова, члена совета директоров «Согаза» Михаила Клишина, председателя правления акционерного общества «Росгеология» Сергея Горькова.

Фото: pxhere.com

В санкционном списке оказались бизнесмен Игорь Путин, заместитель председателя правления страховой компании «Согаз» Михаил Путин, председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Роман Путин и председатель совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алина Кабаева, передает ТАСС.

В начале июня Ирек Файзуллин попал в санкционный список США. В конце февраля против него ввели ограничительные меры в ЕС.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина