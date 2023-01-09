Диетологи сообщили, сколько нужно есть яблок для профилактики рака

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Диетологи из Корнельского университета выяснили, что одно съеденное в день яблоко помогает предотвратить рак молочной железы. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на журнал Nature.

Данное открытие специалисты сделали благодаря эксперименту с крысами. Для начала ученые обработали грызунов канцерогеном, который увеличивает риски развития рака молочной железы. После этого животных разделили на две группы. Первую группу специалисты кормили экстрактами цельных яблок, второй досталось плацебо. Эксперимент с такой диетой длился 24 недели.

— Мы обнаружили, что заболеваемость опухолями была снижена на 17%, 39% и 44% у крыс, которых кормили человеческим эквивалентом одного, трех или шести яблок в день, соответственно, — подчеркнули специалисты.

Исследование показало, что антиоксиданты, которые входят в состав яблок помогают предотвратить развитие рака.

Напомним, 5 января сообщалось, что конфеты , содержащие алкоголь, могут привести не только к опьянению, но и к гипергликемии — повышению сахара в крови, а также к избытку «пустых» калорий, что грозит набором массы тела.

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Антон Гаврилов