Политолог о позиции КНР: «Мы стали свидетелями сближения двух стран»

Россия и Китай выработали партнерские связи, которые основаны на «взаимовыгодном экономическом и политическом сотрудничестве». Об этом рассказал политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо, передает Daily Moscow.

— Мы стали свидетелями сближения двух стран. Этому способствует недальновидная политика Запада по противостоянию им, — отметил он.

По его словам, Китай в своих заявлениях пытается быть сбалансированным, чтобы не испортить отношения с Россией. При этом КНР старается не потерять своих давних европейских партнеров.

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И заявил, что отношения России и Китая выдержат испытания, связанные с изменениями международной ситуации. Он подчеркнул, что сегодня у РФ и КНР «очень хорошие возможности для продолжения плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту общих стратегических интересов».

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Елизавета Пуншева