СМИ: атомная отрасль и алмазы не войдут в новый пакет санкций против России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новый пакет санкций Евросоюза против России не затронет атомный сектор или запрет на импорт алмазов, сообщает испанская газета La Vanguardia.



По информации СМИ, этого не желают такие страны, как Венгрия, Франция, Болгария и Бельгия. Однако страны Прибалтики, в особенности Литва, продолжают кампанию в ЕС, чтобы ввести санкции против Росатома.

Новые ограничения на торговлю между ЕС и Россией могут коснуться около 50 электронных компонентов для ракет, беспилотников и вертолетов.

Страны Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций. В ЕС отмечали, что есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности российских активов в Европе.

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Маргарита Головатенко