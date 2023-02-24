Аналитики рассказали об ожиданиях от рынка потребительского кредитования в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» в беседе с RT рассказали, как изменилось кредитование в 2022 году и чего стоит ждать от рынка в этом году.



С августа по декабрь 2022 года число выданных банками кредитов наличными за месяц достигло в среднем 2,1 млн, тогда как за аналогичный период 2021 года показатель составил менее 2 млн.

Наблюдается и другая тенденция — уменьшение средней суммы выданного кредита: средний размер кредита за период с августа по декабрь составил 229 тыс. рублей, что на 25% ниже показателя 2021 года. Как отмечают эксперты, средняя сумма кредита в течение года не будет значительно расти.

— Стабильность средней суммы кредита приведет к тому, что при большем количестве кредитов в объеме рынок за год вырастет по сравнению с 2022 годом всего на 500—700 млрд рублей. В основном банки будут выдавать кредиты проверенным клиентам, — рассказал заместитель гендиректора финансового маркетплейса Алексей Грибков.

По данным аналитиков платформы, текущие ставки по кредитам находятся в коридоре 12—32% годовых в зависимости от надежности клиента. Чаще всего пользователи получают предложения в районе 20%.

Такое значение должно сохраниться и в 2023 году. На прогноз по ставкам влияет как минимум временная фиксация ключевой ставки на уровне 7,5% со стороны ЦБ, при этом в денежно-кредитной политике на 2023 год регулятор таргетировал ставку в коридоре 5,5—6,5%.

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Маргарита Головатенко