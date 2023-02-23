Скончался директор Нижнекамского лесхоза Ильдус Сафин
Скончался директор Нижнекамского лесхоза Ильдус Сафин, об этом сообщили в исполкоме города.
Нижнекамский городской Совет, Совет НМР, исполнительные комитеты НМР и Нижнекамска выразили соболезнования родным и близким умершего:
— Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты с его семьей, — сказано в сообщении.
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