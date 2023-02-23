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Скончался директор Нижнекамского лесхоза Ильдус Сафин

12:27, 23.02.2023
Скончался директор Нижнекамского лесхоза Ильдус Сафин
Фото: мэрия Нижнекамска

Скончался директор Нижнекамского лесхоза Ильдус Сафин, об этом сообщили в исполкоме города.

Нижнекамский городской Совет, Совет НМР, исполнительные комитеты НМР и Нижнекамска выразили соболезнования родным и близким умершего:

— Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты с его семьей, — сказано в сообщении.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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