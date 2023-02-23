В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла

В Таджикистане в 3.37 утра по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на китайский сейсмологический центр. Эпицентр толчка зафиксирован на глубине 10 км примерно в 82 км от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Ближайший к нему город Хорог расположен примерно в 160 км. Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Также в Таджикистане произошло три подземных толчка — с магнитудой 5,8, после 4,7, а в конце — 4,2. Как сообщает МЧС Казахстана, толчки силой 2—3 балла ощущались в Алма-Ате. В Ташкенте рассказали о толчках магнитудой 3—4 балла.

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