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Число жертв землетрясений в Турции превысило 43 тысячи

08:25, 23.02.2023
Число жертв землетрясений в Турции превысило 43 тысячи
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из-за землетрясений на юго-востоке Турции погибли уже 43 556 человек, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

— На данный момент число погибших в этой катастрофе — 43 556 человек, — приводит RT его слова в интервью телеканалу TRT Haber.

Позавчера сообщалось о 42 310 погибших во время землетрясений. Отмечалось, что из зоны стихийных бедствий были эвакуированы свыше 448 тысяч граждан. В общей сложности в регионе работают 14 740 сотрудников поисково-спасательных служб.

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Маргарита Головатенко
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