Число жертв землетрясений в Турции превысило 43 тысячи
Из-за землетрясений на юго-востоке Турции погибли уже 43 556 человек, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
— На данный момент число погибших в этой катастрофе — 43 556 человек, — приводит RT его слова в интервью телеканалу TRT Haber.
Позавчера сообщалось о 42 310 погибших во время землетрясений. Отмечалось, что из зоны стихийных бедствий были эвакуированы свыше 448 тысяч граждан. В общей сложности в регионе работают 14 740 сотрудников поисково-спасательных служб.
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