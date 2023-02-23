Число жертв землетрясений в Турции превысило 43 тысячи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из-за землетрясений на юго-востоке Турции погибли уже 43 556 человек, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

— На данный момент число погибших в этой катастрофе — 43 556 человек, — приводит RT его слова в интервью телеканалу TRT Haber.

Позавчера сообщалось о 42 310 погибших во время землетрясений. Отмечалось, что из зоны стихийных бедствий были эвакуированы свыше 448 тысяч граждан. В общей сложности в регионе работают 14 740 сотрудников поисково-спасательных служб.



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Маргарита Головатенко