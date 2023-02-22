Минобороны России предоставило добровольцам право бесплатного проезда в общественном транспорте

Участники добровольческих формирований будут иметь право бесплатного проезда на общественном транспорте. Такой приказ выпустило Министерство обороны России, пишет RT.

— Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом, — сказано в документе.

Право предоставляется добровольцам, которые содействуют выполнению задач российской армии в период мобилизации, военного положения, военного времени, при вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, операциях за пределами России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце января, замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова выступила с инициативой расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос нуждается в очень серьезной, многосторонней проработке.

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Айрат Назипов