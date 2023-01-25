Дмитрий Песков оценил идею расширить льготы для семей добровольцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК. Его слова передает «РИА Новости».

— Это новая инициатива. Безусловно, ее предстоит проработать со всеми ведомствами, подобная инициатива нуждается в очень серьезной, многосторонней проработке, — сказал он.

Отметим, что накануне с такой инициативой выступила замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

Фото: er.ru

— Тут вопрос, как быть, если участники СВО не являются мобилизованными. Например, в семье один сын защищает Родину в статусе мобилизованного, а у другого — контракт с ЧВК. У одного ребенка есть льгота в садике, а у другого — нет. Мы решаем такие вопросы в регионах, но и системные ответы нужны, — говорила она.

Напомним, в Татарстане регулярно принимают решения о льготах в отношении мобилизованных и их семей. Например, в начале этого года их освободили от начисления пеней в случае просрочки коммунальных платежей или несвоевременной оплаты взносов на капремонт.

За несколько дней до этого, семьям мобилизованных татарстанцев предоставили возможность оформить кредитные каникулы на оплату социальной ипотеки сроком на полгода.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов