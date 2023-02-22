Посол России в Великобритании отверг возможность использования ядерного оружия во время спецоперации

Россия не будет применять ядерное оружие в ходе спецоперации. Об этом в интервью радиостанции LBC заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

— В этом конфликте — нет. У нас есть очень четкая доктрина, и она описывает конкретный случай, когда может быть применено ядерное оружие, — отметил он.

Посол отметил, что его используют только в случае ядерного удара по территории России или в случае если нападение будет угрожать существованию страны.

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Накануне Владимир Путин объявил о решении России приостановить участие в договоре во время оглашения послания Федеральному собранию. Он уточнил, что страна не выходит из него. По словам главы государства, Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. Владимир Путин предупредил, что в таком случае и Россия проведет его в ответ.



Сегодня законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации.



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Айрат Назипов