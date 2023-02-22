В России с начала года лук подорожал на 62,5%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Инфляция в России с начала года выросла на 1,3%. При этом за последнюю неделю она замедлилась до 0,06%, сообщает пресс-служба Росстата.

Согласно статистическим данным, с начала года сильнее всего в регионах подорожал лук. Он подскочил в цене на 62,5%. Также выросли в цене огурцы — на 54,7%, помидоры — на 37,7%, морковь — на 22,9%, бананы — на 14,4%, свекла — на 14,3%, картофель — на 11,5%, капуста — на 7,2%, яблоки — на 6,5%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости больше всего подорожали сухие корма для домашних животных — на 0,4%, спички — на 0,3%, подгузники — на 0,14% и хозяйственное мыло — на 0,12%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На прошлой неделе в Татарстане выросли средние цены на ряд продуктов питания. В частности, подорожали свежие огурцы, помидоры и бананы. Заметнее всего с 6 по 13 февраля в Татарстане подорожали свежие огурцы — на 5,21%. Средняя цена достигла 257,97 рубля за один килограмм.



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Айрат Назипов