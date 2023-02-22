В Буинском районе Татарстана автобус с детской хоккейной командой застрял в снегу

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Автобус с детской хоккейной командой из Саратовской области застрял в снегу рядом с селом Кайбицы в Буинском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, водитель автобуса выбрал неправильный маршрут и застрял на обочине. Сам он выбраться не мог и пришлось вызывать спасателей.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

— К месту для буксировки автобуса на проезжую часть был направлен трактор от главы Кайбицкого сельского поселения. Силы и средства МЧС не привлекаются, — сообщили в министерстве.

Автобус удалось вытащить. В результате инцидента никто не пострадал.

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Айрат Назипов