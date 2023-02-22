В Казани снова наблюдаются 9-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Пробки в Казани второй день подряд достигают 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы опять сковали центр города. «Стоят» практически все улицы. Не сильно лучше картина в Авиастроительном, Кировском, Приволжском, Ново-Савиновском и Советском районах города.

Так, серьезный затор образовался на улицах Копылова, Тэцевской, Максимова, Фрунзе, Краснококшайской, Воровского, Чуйкова, Ершова, Фучика, Габишева, Родины, Зорге, Гвардейской, Сыртлановой, Мавлютова, на проспектах Ямашева и Победы, а также на Оренбургском и Мамадышском трактах.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Накануне в это же время в Казани наблюдалась похожая ситуация. Серьезные пробки были в Приволжском, Авиастроительном, Вахитовском и Советском районах города.

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Айрат Назипов