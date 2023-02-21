В Казани пробки достигли 9 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Казань встала в 9-балльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы наблюдаются в центре города. «Стоят» улицы Татарстан, Лево-Булачная, Островского, Московская, Галиаскара Камала, Астрономическая, Карла Маркса, Чернышевского, Ташаяк, Парижской Коммуны и другие.

Также затруднения ждут водителей в Приволжском, Авиастроительном и Советском районах города. Пробки можно заметить на улицах Тэцевской, Копылова, Ленинградской, Челюскина, Максимова, Петра Витера, Дементьева, Сахарова, Родины, Мира, Аделя Кутуя, Николая Ершова, Габишева, Хусаина Мавлютова, а также на Ноксинском спуске и на проспекте Победы.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Похожая ситуация наблюдалась и сегодня утром. На казанских дорогах образовались серьезные пробки — к 8.30 утра они достигли 8 баллов.

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Айрат Назипов