Студенты колледжей Татарстана заняли первое место на Всероссийской студвесне

Татарстанские студенты заняли первое место в общем зачете на Всероссийской студенческой весне для учащихся профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Мероприятие проходило с 3 июня в Челябинске. Участие в нем принимали 2 тысячи студентов из 70 регионов России. Татарстан представлял 81 человек, это была одна из самых многочисленных делегаций.

По результатам фестиваля республика выиграла 20 наград в направлениях: «Медиа», «Мода», «Театральное», «Арт», «Оригинальный жанр», «Танцевальное», «Инструментальное», «Вокальное», «Региональная программа» и общий зачет. В направлении «Региональная программа» Татарстан занял второе место, а в общем зачете — первое.

25 мая в Казани началась первая «Студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций (ПОО). Организацией и проведением фестиваля занималась РМОО «Лига студентов Республики Татарстан». В фестивале приняли участие студенты из 75 образовательных организаций со всей республики.

Дарья Акимова