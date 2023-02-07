К реализации программы «Наш двор» привлекли 14 производителей оборудования из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2023 году в Татарстане в реализации программы «Наш двор» задействованы 19 подрядных организаций по дорожным работам, три — по наружному освещению. Также привлечены 18 производителей оборудования, 14 из которых базируются в Татарстане.

Строительные работы по республиканской программе «Наш двор» стартуют в середине апреля. Завершить их в полном объеме намерены до 30 августа, сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

— В прошлом году мы реализовали только 85% всех дворовых территорий к 30 августа. Это было связано с тем, что проходила синхронизация различных программ. Это касается и ремонта сетей, и капитального ремонта фасадов. В этом же году, я думаю, мы более слаженно сработаем с коллегами и до 30 августа выполним все 100% дворовых территорий. План такой, — рассказала она.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По программе «Наш двор» в Татарстане за 2023 год планируют благоустроить 960 территорий. Объем финансирования — 9 млрд рублей, из которых 7,5 миллиарда вложат в дорожные работы.



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Татьяна Демина