Производители смартфона Meizu 20 пообещали покупателям «пожизненную гарантию» на гаджет

Покупатели смартфонов Meizu 20 получат «пожизненную гарантию» на гаджет. Об этом рассказал представитель компании в соцсетях, сообщают «Известия».

— Новые стандарты качества позволят компании заявить о «пожизненной гарантии» на будущие флагманы линейки Meizu 20, — сказано в публикации.

Также он сообщил, что производители при создании гаджета опирались на строгие стандарты контроля качества.

Фото: ru.wikipedia.org

В консалтинговой и исследовательской компании IDC Research, комментируя «пожизненную гарантию» на гаджет, выразили мнение, что она может относиться к сроку службы непосредственно устройства.

В декабре 2022 года сообщалось, о том, что Meizu провела в КНР официальное мероприятие, на котором анонсировала новые флагманы линейки Meizu 20. Отмечалось, что в нынешнем году компания собирается отметить 20-летний юбилей, к чему будет приурочен выпуск моделей Meizu 20 и Meizu 20. Pro. Помимо этого, стало известно, что устройства уже тестируются и будут представлены на рынке в начале весны.

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Антон Гаврилов