На асфальтирование дорожек в парках и скверах Казани потратят более 3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В 2023 году в казанских садах, парках и скверах уложат асфальтобетонные дорожки. Потратить на работы готовы 3,2 млн рублей, выяснило «Реальное время».

В списке 126 общественных пространств в Вахитовском, Приволжском, Московском, Кировском, Авиастроительном, Ново-Савиновском и Советском районах Казани. В частности, в списке парк по ул. Ноксинский спуск, елочный городок по пр. Победы, сквер «Стамбул» по ул. Абсалямова, зеленая зона по ул. Серова, Сад Рыбака по ул. Клары Цеткин, сквер Фукса по ул. Адамюка и зеленая зона по ул. Тэцевской.

Субподрядчика ищет казанское МУП «Горводзеленхоз». Источник финансирования — бюджет города.



Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Напомним, «Горводзеленхоз» также ищет подрядчика, который в 2023 году займется ручной очисткой тротуаров, в том числе противогололедными материалами, сколом наледи, сбором мусора, очисткой и поправкой урн в парках и скверах столицы Татарстана. Заплатить ему готовы 23,7 млн рублей из городского бюджета.

Согласно результатам тендера, в 2023 году организацией комплексного содержания садов, парков, скверов, горлесопарка «Лебяжье» в Казани займется местное ООО «СК Волга-Автодор». Компания выиграла тендер на два контракта стоимостью почти 150,6 млн и 200 млн рублей.



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Татьяна Демина