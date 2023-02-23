Apple анонсировала улучшение оперативной памяти в линейке смартфонов iPhone 15

В новой линейке смартфонов iPhone 15 компания Apple улучшит технические характеристики гаджетов и увеличит объем оперативной памяти. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал WCCFTech, в распоряжении которого имеется отчет аналитиков компании Trend Force.

По информации источника, компания собирается оснастить iPhone 15 и 15 Pro Max 8 ГБ оперативной памяти, вместо 6 ГБ. Также отмечается, что компания перейдет со стандарта LPDDR5 на современный LPDDR5X. Благодаря нововведениям память устройства не только будет увеличена, но и станет быстрее, что в совокупности позитивно скажется на работе всей системы и приложений.

Фото: pixabay.com

Точных данных на тему улучшения оперативной памяти будущих смартфонов аналитики не приводят. При этом специалисты отмечают, что новшества затронут исключительно флагманские модели. iPhone 15 и 15 Plus сохранят свои прежние характеристики.

16 февраля аналитики компании Couterpoint Research подсчитали себестоимость iPhone 14 Pro Max — она составила $464. Также отмечалось, что детали предыдущей модели iPhone 13 Pro Max стоили дешевле компонентов iPhone 14 Pro Max на 3,7%.

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Антон Гаврилов