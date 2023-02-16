Аналитики посчитали себестоимость iPhone 14 Pro Max

Себестоимость iPhone 14 Pro Max составила $464. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию Counterpoint Research.

Отмечается, что детали предыдущей модели iPhone 13 Pro Max стоили дешевле компонентов iPhone 14 Pro Max на 3,7%. Также сообщается, что в число компонентов новой модели телефона, которые поднялись в цене, вошли камера, дисплей и процессор.

Больше всего в цене выросли детали — OLED-экран и процессор, на них приходится по 20% от себестоимости устройства. Второе место досталось модулю сотовой связи. На третьем месте — камеры.

Также аналитики выяснили, что в новой модели поднялись в цене процессор Apple A16 Bionic, камеры и экран с функцией Always-On Dispplay. При этом цена на модуль связи упала на 1%.

Фото: pxhere.com

В целом компоненты производства составляют 22% от себестоимость новой модели iPhone — в них входят схемы управления питания, сенсорное управление и некоторые компоненты связи.

4 февраля руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония рассказал, чем смартфоны Samsung Galaxy S23 лучше iPhone 14. К числу преимуществ новой модели Samsung специалист отнес камеру, разрешение которой 200 Мп. Также Джакония добавил, что у телефонов южнокорейской марки гораздо большая емкость аккумулятора в отличие от iPhone 14 Pro Max.

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Антон Гаврилов