Новости происшествий

09:08 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На жителя Казани завели уголовное дело за кражу бампера с иномарки

08:35, 22.02.2023
На жителя Казани завели уголовное дело за кражу бампера с иномарки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани полицейским удалось задержать 29-летнего молодого человека, укравшего бампер на припаркованной иномарке по улице Ямашева. Виновного поймали сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Савиново», сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сумму ущерба заявитель оценил в 70 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимы казанец. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Свою вину обвиняемый полностью признал, похищенное изъято.

В 2022 году правоохранителями было раскрыто более миллиона преступлений. Отмечается снижение количества зарегистрированных в 2022 году разбоев на 10,5%, грабежей — на 7,1%, краж — на 4,8%, в том числе квартирных — на 7,5%, краж транспортных средств — на 19,6% и их угонов — на 9,3%, уголовно наказуемых хулиганств — на 13%, рассказали в МВД.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
ПроисшествияАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также