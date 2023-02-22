На жителя Казани завели уголовное дело за кражу бампера с иномарки
В Казани полицейским удалось задержать 29-летнего молодого человека, укравшего бампер на припаркованной иномарке по улице Ямашева. Виновного поймали сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Савиново», сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
Сумму ущерба заявитель оценил в 70 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался ранее судимы казанец. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Свою вину обвиняемый полностью признал, похищенное изъято.
В 2022 году правоохранителями было раскрыто более миллиона преступлений. Отмечается снижение количества зарегистрированных в 2022 году разбоев на 10,5%, грабежей — на 7,1%, краж — на 4,8%, в том числе квартирных — на 7,5%, краж транспортных средств — на 19,6% и их угонов — на 9,3%, уголовно наказуемых хулиганств — на 13%, рассказали в МВД.
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