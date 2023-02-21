В Минобороны России прокомментировали ситуацию с боеприпасами для штурмовых подразделений

В Минобороны России прокомментировали заявления о том, что ведомство блокирует поставки боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов. В министерстве отвергли все подозрения и отметили, что уделяют особое внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений.

— Только за последние двое суток общее продвижение вперед, на подготовленные оборонительные позиции ВСУ, штурмовых подразделений в районе города Артёмовск составило более двух с половиной километров. Успешные боевые действия были бы невозможны без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки «Юг», — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что с 18 по 20 феврали они передали штурмовым отрядам 1 660 реактивных снарядов к системам залпового огня и более 10 тысяч боеприпасов для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов.

Фото: mil.ru

— В ближайшие несколько дней для штурмовых подразделений будут полностью обеспечены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль. С 25 февраля уже начнутся поставки боеприпасов всей номенклатуры в соответствии с поданной заявкой на март. Всего же за прошлый год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140 процентов от полученных заявок. Это наш приоритет, — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны добавили, что попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки «контрпродуктивны и играют только на пользу врагу».

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Айрат Назипов