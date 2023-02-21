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В Турции после новых землетрясений погибли шесть человек

11:16, 21.02.2023
В Турции после новых землетрясений погибли шесть человек
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Шесть человек погибли в результате новых землетрясений на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

— 294 гражданина, 18 из которых были в тяжелом состоянии, были взяты на лечение медицинскими подразделениями в различных больницах в окрестностях, — сказано в сообщении.

В течение ночи в регион отправили 6 тысяч палаток для пострадавших.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции накануне предупреждало местных жителей о риске повышения уровня моря на полметра.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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