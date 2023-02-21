Банк Казани предлагает кредит для бизнеса со скидкой

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Казани

Банк Казани запустил акцию «Экспресс без границ», в рамках которой предприниматели получают скидку на кредит для бизнеса до 1% при открытии расчетного счета на полгода или год.

До 30 июня 2023 года в Банке Казани можно выгодно открыть счет для бизнеса в рамках акции «Экспресс без границ». Открывая расчетный счет по тарифу Мобильный бизнес сроком на 6 месяцев или год, участники акции получают скидку на кредит до 1% годовых.

Вы можете увеличить размер скидки до 1,5% годовых, если подадите заявку на портале хочукредит.рф . Знакомьтесь с условиями акции на сайте bankofkazan.ru.

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