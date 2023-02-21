Природоохранная прокуратура нашла нарушения при эксплуатации ГТС в Татарстане

Фото: прокуратура Татарстана

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила ряд нарушений при эксплуатации ГТС в Татарстане.

В ходе проверки обнаружили бесхозное гидротехническое сооружение в Яна-Булякском сельском поселении. Власти не оформили объект в муниципальную собственность. Выяснилось, что ГТС не зарегистрировано, его нет даже в перечне районных гидротехнических сооружений. В суде представитель сельского поселения пояснил, что у властей нет средств на содержание объекта. В ведомстве отметили, что это может повлечь за собой негативные последствия для местных жителей и окружающей среды. Суд пришел к выводу, что администрация не исполнила свои прямые обязанности, не сделав ничего для принятия ГТС на учет как бесхозяйного имущества, и полностью удовлетворил иск. Он признал незаконным бездействие исполкома поселения и обязал взять ГТС на баланс.

Также природоохранная прокуратура выявила нарушения в Мензелинском районе Татарстана. В населенном пункте Татарский Сарсаз в Татарско-Сарсазском сельском поселении не проводилось обследование гидротехнического сооружения, хотя это один из обязательных этапов декларирования, по результатам которого определяется класс опасности гидротехнического сооружения. Исполкому Менделеевского района предъявили иск, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Теперь на исполком возложена обязанность по проведению регулярного обследования ГТС.

Казанская природоохранная прокуратура судилась из-за ГТС и с исполкомом Азьмушкинского сельского поселения. По объекту в поселке Новый не проводили преддекларационное обследование. Администрация получила представление об устранении нарушений и ответила, что меры уже приняты. Однако чиновники не разработали и не представили правила эксплуатации ГТС на согласование. Суду они пояснили, что уже заключен контракт на разработку правил, декларации безопасности гидротехнического сооружения, есть заключение экспертной комиссии и страховой полис, работы по устранению выявленных нарушений ведутся. Однако суд ввиду того, что нарушение есть, удовлетворил иск.

Также по итогам проверки Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры стало известно, что в Татарстане три района не предусмотрели в бюджетах на 2023 год финансирование и проведение мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов. Речь идет о Тетюшском, Спасском и Лаишевском районах. Ведомство объявило главам муниципалитетов предостережения о недопустимости нарушений.



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Маргарита Головатенко