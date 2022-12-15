Татарстанским фермерам выдали гранты «Агростартап» на 158,9 миллиона рублей

В 2022 году в Татарстане фермерам в рамках проекта «Агростартап» выдали гранты на 1258,9 миллиона рублей. Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиль Залаков.

Из 94 поданных с начала года заявок гранты одобрили 64 фермерам. Суммы гранта — от 1,5 до 4 миллионов рублей.

«Реальное время» рассказывало, что главе КФХ Наилю Сайфуллину из села Чита Пестречинского района Татарстана придется вернуть Министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана 3 млн рублей, полученных в виде гранта «Агростартап». Фермер в установленный срок и по настоящее время не представил ведомству документов, подтверждающих целевое использование средств.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина