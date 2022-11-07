У пестречинского фермера отнимают грант на птицеферму

15 тысяч бройлеров и 60 тонн мяса в год

Главе КФХ Наилю Сайфуллину из села Чита Пестречинского района придется вернуть Министерству сельского хозяйства Татарстана 3 млн рублей, полученных в виде гранта. Соответствующее решение принял Арбитражный суд РТ.

Договор о предоставлении гранта на создание и развитие КФХ по проекту «Агростартап» Минсельхозпрод и Сайфуллин заключили в сентябре 2019 года. На полученные бюджетные деньги фермер обязался заниматься птицеводством и вырастить на созданной ферме 10 тысяч индеек, при этом «использовать грант в соответствии с утвержденным конкурсной комиссией планом расходов». Чуть позже договор был дополнен: Сайфуллин решил, что будет выращивать 15 тысяч бройлеров, и вместо «не менее 60 тонн мяса индейки» продавать «не менее 60 тонн мяса бройлеров». На эти цели фермер получил от Минсельхоза 3 млн рублей.

По условиям договора, Наиль Сайфуллин, во-первых, должен был в течение 1,5 года освоить средства и представить министерству итоговый отчет о целевом использовании полученных денег. Кроме того, ему надлежало вести работу фермы не менее 5 лет после освоения средств, создать не меньше 2 новых постоянных рабочих мест и сохранять их также в течение пятилетнего срока, довести поголовье птиц до 15 000 бройлеров, получать в год не менее 60 тонн мяса птицы и сохранять эти показатели также в течение 5 лет.

На бюджетные деньги фермер обязался заниматься птицеводством и вырастить на созданной ферме 10 тысяч индеек. Фото: agrovesti.net

В отличие от получателя гранта, свое обязательство министерство исполнило в полном объеме — сумму гранта в размере 3 млн рублей глава КФХ Сайфуллин получил в октябре 2019 года, что подтверждается платежным поручением. А вот фермер в установленный срок и по настоящее время не представил Минсельхозу республики документов, подтверждающих целевое использование средств. Также, судя по материалам дела, он оставил без внимания министерскую претензию с требованием вернуть сумму гранта. Это и стало причиной обращения ведомства в суд.

Вместо бройлеров — недостроенная ферма



Изучив все обстоятельства дела, суд принял решение удовлетворить иск Минсельхоза. Как говорится в материалах суда, согласно одному из пунктов соглашения между сторонами конфликта, расторжение договора по требованию грантодателя в судебном порядке, в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса РФ осуществляется в нескольких случаях, в том числе если грантополучатель не предоставил отчетов об использовании гранта.

При этом, согласно ч. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной и по требованию одной из сторон. Как показала выездная проверка аграрного ведомства, проведенная в сентябре 2021 года, здание птичника Сайфуллин не достроил, в документах говорится, что на территории фермы имеются два недостроенных заброшенных здания и сам фермер не занят птицеводством.



Как показала выездная проверка в селе Чита в сентябре 2021 года, здание птичника Сайфуллин не достроил. Фото: kazned.ru

После этого ведомство направило в его адрес претензию о полном возврате гранта и расторжении договора. Но это требование Наиль Сайфуллин проигнорировал, а также не предоставил суду отзыв на исковое заявление, не направил на заседание арбитражного суда своего представителя, а также не заявил возражений относительно предъявленного иска, говорится в материалах дела. Раз ответчик не оспорил обстоятельств, представленных грантодателем, значит, он их признает, посчитал суд.



«Поскольку ответчиком не представлено доказательств целевого использования полученной суммы гранта, отсутствует отзыв ответчика с доказательствами обратного, требование истца о расторжении договора в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса РФ является обоснованным и подлежащим удовлетворению», — говорится в судебном определении.



Легкодоступные гранты вызвали череду судебных тяжб

Это не первый случай, когда Минсельхоз Татарстана обращается в суд с целью вернуть средства грантов, выданных на развитие фермерского хозяйства. Аналогичный иск с требованием вернуть всю сумму гранта Минсельхоз подавал в июне этого года против фермера Ильдара Хурамшина, который занимался разведением лошадей в селе Яныль Кукморского района. Суд удовлетворил его полностью, обязав фермера вернуть ведомству 2,1 млн рублей.

Фото: tatarstan.arbitr.ru

Среди причин невыполнения условий министерской программы называется удорожание проектов аграриев, влияние кризисных явлений из-за пандемии и антироссийских санкций, растущая инфляция и другие факторы, из-за которых фермеры не в силах выполнить условия договора. В результате за полтора года арбитражный суд республики рассмотрел уже более 10 исков Минсельхоза к индивидуальным предпринимателям и фермерским хозяйствам с требованием вернуть гранты и субсидии.



Эта негативная тенденция в агропромышленном секторе экономики, отмечают эксперты, требует пересмотра грантовой системы, которой пользуются недобросовестные соискатели, и в целом программы по поддержке аграриев. Гораздо большую степень ответственности за полученные бюджетные средства у их получателей, считают они, вызывают целевые кредиты.

Ангелина Панченко