В Татарстане мужчинам свидание обходится почти в четыре раза дороже, чем женщинам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане мужчинам свидание обойдется в среднем в 10 351 рубль. Женщины же потратят в 3,7 раза меньше — 2 808 рублей.

Согласно данным Татарстанстата, на подготовку к свиданию мужчины тратят в среднем 1,7 тысячи. Из них 1 328 рублей они отдают за химчистку костюма, а 372,5 рубля — за стрижку.

Женщины в Татарстане на подготовку к свиданию тратят в 1,4 раза больше. На это у них уходит 86% от общего чека, или 2 425 рублей. Стрижка обходится им в среднем почти в 432 рубля, маникюр — в 717 рублей, а химчистка платья — в 1 275 рублей.

На подарок мужчины также тратят в два раза больше женщин. Согласно данным официальной статистики, в среднем покупка букета из пяти цветов обойдется почти в 800 рублей. Женщины на приобретение презента к свиданию — за расчет бралась художественная книга — потратят почти 385 рублей.

Фото: Татарстанстат

Чек непосредственной встречи, которая предполагает ужин в ресторане, поход в театр и поездку на такси, Татарстанстат полностью записал на мужчину. На нее он потратит в среднем 7 852 рубля.

Так, ужин на двоих в ресторане обойдется мужчине примерно в 5,9 тысячи рублей, поход в театр — почти в 1,6 тысячи. Еще около 350 рублей он заплатит за поездку на такси.

Для сравнения, в среднем по России средний чек свидания для мужчины составляет 11 275 рублей. Для женщины он в разы меньше — 3 712 рублей.

Согласно февральскому исследованию SuperJob, в Казани мужчины на подарок жене (девушке, любимой женщине) в честь Дня Святого Валентина готовились потратить 2,7 тысячи рублей. Женщины на презент мужу решили выделить 1,6 тысячи, а парню или любимому мужчине чек — 1,7 тысячи.



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Татьяна Демина