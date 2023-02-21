В субботу в Казани пройдут предпремьерные показы фильма «Нюрнберг»

Уже в субботу, 25 февраля, в 13.00 и 16.00 в Казани в кинотеатре «Мир» пройдут предпремьерные показы фильма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева, известного нам по картинам «Легенда № 17», «Экипаж», «Звезда» и другие. Международный кинопроект в столице Татарстана представят российские актеры театра и кино Дмитрий Брауэр и Филипп Ершов.



В широкий российский прокат картина выйдет 2 марта.

В основу сценария фильма легла книга заслуженного юриста России и историка Александра Звягинцева «На веки вечные. Роман-хроника времен Нюрнбергского процесса». Фильм, как можно догадаться уже по названию, посвящен Нюрнбергскому процессу, в ходе которого в 1945-46 гг. СССР, Англия и Франция осуществили суд над преступниками нацистской Германии. На первый план в фильме выдвигается личная история двух молодых людей, которые волей судьбы оказались в Нюрнберге во время знаменитого процесса. Он — военный переводчик, в прошлом — разведчик. Она — военнопленная, угнанная немцами в Берлин.

Фото: kinopoisk.ru

Создатели фильма подчеркивают, что над проектом работала интернациональная команда, собравшая в себе представителей девяти стран.

Поэтому роли исполнили как российские актеры — Сергей Безруков, Игорь Петренко, Любовь Аксенова, Сергей Кемпо, Евгений Миронов, так и многочисленные иностранные — из США, Германии, Великобритании, Дании, Чехии, Франции, Австрии, Бельгии — Вольфганг Черни, Шарлотта Харвуд, Клаус Шиндлер, Карстен Нергор, Жорж Девдариани и другие.

Фото: kinopoisk.ru

Съемки начались в апреле 2021 года в Праге. А в июне продолжились на «Мосфильме», где в натуральную величину (330 квадратных метров) воссоздали зал судебных заседаний нюрнбергского Дворца правосудия.

— Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил, — такие слова сказал президент России Владимир Путин после просмотра трейлера.

Поделился впечатлениями от просмотра также и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что на сегодняшний день «действие вакцины от нацизма, сделанной в ходе «Суда народов», серьезно ослабло»:

— В этом плане первый отечественный полнометражный художественный фильм «Нюрнберг» призван внести значительный вклад в борьбу с фальсификацией истории, продемонстрировать, что преступления против человечности не имеют срока давности, — подчеркнул министр.

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Илина Хакимова