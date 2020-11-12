В Татарстане сгорел грузовик с молоком

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане сгорел грузовик с молоком. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Грузовой автомобиль «Газель», груженый молочной продукцией, загорелся на трассе в Тюлячинском районе республики около 7 утра. Пожарным потребовалось всего 5 минут, чтобы потушить огонь, однако за это время огонь уничтожил кабину и частично груз.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Причина ДТП с горением — неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства. Площадь горения составила 8 кв. метров. Никто не пострадал.

Ранее в Татарстане китайский кроссовер полностью сгорел при попытке выехать из канавы.

