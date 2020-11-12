В Татарстане сгорел грузовик с молоком
В Татарстане сгорел грузовик с молоком. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Грузовой автомобиль «Газель», груженый молочной продукцией, загорелся на трассе в Тюлячинском районе республики около 7 утра. Пожарным потребовалось всего 5 минут, чтобы потушить огонь, однако за это время огонь уничтожил кабину и частично груз.
Причина ДТП с горением — неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства. Площадь горения составила 8 кв. метров. Никто не пострадал.
Ранее в Татарстане китайский кроссовер полностью сгорел при попытке выехать из канавы.
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