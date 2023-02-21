В ГИБДД Казани рассказали о графике работы в праздничные дни

Фото: Управление ГИБДД по Казани

В Госавтоинспекции Казани пояснили, как будут работать подразделения в праздничные и предпраздничные дни.

Отмечается, что пункты регистрации автомобилей в автосалонах «ТТС», расположенные по адресу улицы Декабристов и проспекта Победы не будут работать 23 февраля и 8 марта.

Также прекратится регистрация в МФЦ по адресу проспект Победы, 214 — центры не будут работать 23, 24 февраля и 8 марта.

В обычном режиме будут работать отделения на Оренбургском тракте, дом №5, Тэцевской, дом №5 и пункты регистрации, расположенные в автосалонах «КАН АВТО» на Сибирском и Оренбургском трактах.

В Госавтоинспекции отметили, что спланировать свой визит заранее и существенно сэкономить время при посещении регистрационных и экзаменационного подразделений можно, воспользовавшись онлайн-сервисом на портале gosuslugi.ru.



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Антон Гаврилов