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СМИ: США связывались с Россией перед визитом Байдена на Украину

15:45, 20.02.2023
СМИ: США связывались с Россией перед визитом Байдена на Украину
Фото: соцсети

Вашингтон незадолго до визита президента США Джо Байдена на Украину связывался с Москвой. Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что представители США обсудили с российской стороной вопросы безопасности президента, чтобы исключить прямой конфликт между двумя ядерными державами.

Фото: pxhere.com

Сегодня президент США прибыл в Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. После переговоров Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине.

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Айрат Назипов
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