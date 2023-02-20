Жительница Казани привязала тибетских мастифов к автомобилю, чтобы приставы не забрали его за долги

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Татарстану

Жительница Казани привязала двух тибетских мастифов к колесам своего автомобиля Skoda Yeti, который судебные приставы собирались изъять за неуплату многочисленных долгов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.



Женщина купила авто в кредит, но не выполняла обязательства перед банком. Кроме того, на жительницу Казани возбуждено еще пять исполнительных производств. Общая сумма долгов составила 1,9 млн рублей.

Судебный пристав-исполнитель вызвала сотрудников полиции. Должница сама отвязала собак и проводила их в дом. Иномарку арестовали и изъяли.

За то, что женщина не погасила долги добровольно в установленный законом срок, судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере почти 140 тысяч рублей.

За 2022 год судебные приставы наложили в Татарстане 11 359 арестов. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем в предыдущем году, когда их количество составило 8 878.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко