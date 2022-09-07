Татарстан в очередной раз оказался в лидерах по числу покупок билетов по «Пушкинской карте»
Татарстан оказался на третьем месте среди регионов России по числу покупок билетов по «Пушкинской карте» и по количеству выпустивших карт после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.
За первое полугодие культурные учреждения Татарстана продали более 450 тысяч билетов. Средняя стоимость одного билета составляет 498 рублей.
К программе «Пушкинская карта» подключились почти 200 тысяч молодых людей по всей республике.
Татарстан еще в январе оказался в лидерах по количеству проданных билетов с начала реализации проекта «Пушкинская карта». В начале июля в Минкультуры республики сообщали, что за период реализации программы «Пушкинская карта» ее получили 209 тысяч татарстанцев в возрасте от 14 до 22 лет. Это составляет 62% от общего числа целевой аудитории.
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