В Казани возбудили уголовное дело после ДТП, в котором сбили женщину с детьми на пешеходном переходе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) после ДТП, в котором пострадала женщина и ее трое детей. Об этом сообщили в СУ СК России по республике.

Вчера вечером в Казани на ул. Ломжинской произошел наезд на пешеходов. По версии следствия, женщина с детьми, один из которых находился в коляске, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился 28-летний мужчина. В результате все четверо были доставлены в больницу с различными травмами.

В результате ДТП пострадали трое детей 2016, 2018 и 2020 г.р., а также их 26-летняя мать.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



В декабре прошлого года в Казани сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок — водитель, совершив наезд на пешеходов, скрылся с места происшествия. Для задержания сбежавшего мужчины в городе объявили план «Перехват», на его розыск ориентировались все наружные службы полиции.



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Илина Хакимова