Александр Бастрыкин: версия об организации Украиной теракта на Крымском мосту подтвердилась

Версия о том, что спецслужбы Украины стояли за организацией теракта на Крымском мосту, подвердилась. Об этом ТАСС рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы, — отметил он.

Бастрыкин напомнил, что уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к совершению этого преступления, в их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. 8 из них находятся под стражей.

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— В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам. Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению, — добавил он.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября — был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Два пролета автомобильной части моста обрушились, погибли четыре человека.

ФСБ России заявляло, что за терактом стоит Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. Установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта.

На этой неделе сообщалось, что семьям погибших в результате теракта на Крымском мосту выплатят по 1 млн рублей. единовременное пособие полагается детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении граждан, погибших в результате подрыва моста.



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Айрат Назипов