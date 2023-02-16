Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по 1 млн рублей

Фото: Минтранс России

Семьям погибших в результате теракта на Крымском мосту выплатят по 1 млн рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства Михаил Мишустин.



Согласно тексту документа, опубликованного в четверг, единовременное пособие полагается детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении граждан, погибших в результате теракта.

Размер выплаты составит 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября — был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Два пролета автомобильной части моста обрушились, погибли четыре человека.

ФСБ России заявляло, что за терактом стоит Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта.

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Маргарита Головатенко