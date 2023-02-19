Российские войска за сутки поразили семь складов с боеприпасами украинской армии

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Российские войска поразили семь складов с боеприпасами украинских войск. Об этом рассказали в Минобороны России.

— В районе города Херсона и населенного пункта Михайловка Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами, — заявил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.

Еще два склада с боеприпасами, а также топливом для военной техники были уничтожены в ДНР. А в районе города Хмельницкий был поражен склад артиллерийских боеприпасов.

Фото: Минобороны России

Сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Украина испытывает проблемы с боеприпасами. По его словам, у киевского режима их недостаточно. Он добавил, что главы МИД стран Евросоюза проведут внеочередную встречу. На ней планируется скоординировать поставки дополнительных вооружений и снарядов Украине.

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Айрат Назипов