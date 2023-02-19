Новости общества

16:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские войска за сутки поразили семь складов с боеприпасами украинской армии

15:49, 19.02.2023
Российские войска за сутки поразили семь складов с боеприпасами украинской армии
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Российские войска поразили семь складов с боеприпасами украинских войск. Об этом рассказали в Минобороны России.

— В районе города Херсона и населенного пункта Михайловка Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами, — заявил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.

Еще два склада с боеприпасами, а также топливом для военной техники были уничтожены в ДНР. А в районе города Хмельницкий был поражен склад артиллерийских боеприпасов.

Фото: Минобороны России

Сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Украина испытывает проблемы с боеприпасами. По его словам, у киевского режима их недостаточно. Он добавил, что главы МИД стран Евросоюза проведут внеочередную встречу. На ней планируется скоординировать поставки дополнительных вооружений и снарядов Украине.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также