В Евросоюзе пообещали решить проблему Украины с нехваткой боеприпасов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Украина испытывает проблемы с боеприпасами. По его словам, у киевского режима их недостаточно.

— Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов, ЕС должен в течение недель решить эту проблему, — передает его слова ТАСС.

Он добавил, что главы МИД стран Евросоюза проведут внеочередную встречу. На ней планируется скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.

Фото: flickr.com

В начале февраля Боррель заявил, что страны Евросоюза никогда не рассматривали отправку своих войск на Украину. По его словам, Киеву необходимо помогать всеми возможными способами, которые не предполагают прямого участия ЕС в конфликте.

При этом официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину.



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Айрат Назипов