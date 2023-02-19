В КНР рассказали о давлении США на российско-китайские отношения

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И рассказал о реакции КНР на угрозы США оказать давление на российско-китайские отношения.

— Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения, — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что российско-китайские отношения основываются на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Они находятся в рамках суверенитета двух независимых государств.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, что за 2022 год товарооборот России и Китая увеличился до рекордного показателя. Он вырос на 29,3% — до отметки в $190,2 млрд. За пришедший год Китай ввез в Россию товаров на $76,1 млрд, поставки России возросли до $114,1 млрд.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов