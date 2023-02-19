Бывший врач Белого дома заявил, что в США скрывают правду о здоровье Джо Байдена
Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что американская администрация скрывает правду о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. Об этом пишет RT.
— Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке, — сказал Джексон.
Врач отметил, что отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест, однако не получил никакого ответа. По мнению Джексона, все это вызывает тревогу.
На прошлой Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в президентских выборах. Они состоятся 5 ноября 2024 года.
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