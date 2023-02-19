Вячеслав Володин назвал «самый подлый» поступок властей Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о «самом подлом» поступке киевского режима. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.

— Много преступлений им совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма, — написал он.

Володин напомнил, что во время Великой Отечественной войны больше всех пострадали народы России, Украины и Белоруссии. Также он отметил, что память о победе объединяет народы этих стран, что не дает покоя властям Украины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе в Верховную раду Украины внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. При этом власти страны уже несколько лет назад отказались от этого праздника.

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Айрат Назипов