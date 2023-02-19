Новости происшествий

09:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Поврежденный корабль «Прогресс-21» затопили в Тихом океане

08:15, 19.02.2023 1
Поврежденный корабль «Прогресс-21» затопили в Тихом океане
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»/t.me

Корабль «Прогресс МС-21», который был отстыкован от Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходной части Тихого океана. Об этом сообщает «Роскосмос».

— Сегодня «Прогресс МС-21» был сведен с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, — написано в публикации.

«Прогресс МС-21» был запущен с Байконура 26 октября 2022 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» и спустя двое суток доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. Накануне корабль отстыковался от модуля «Поиск» Международной космической станции, проработав на ней более 3,5 месяцев.

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»/t.me

Отметим, что 11 февраля на корабле произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Из-за этого на «Прогрессе МС-21» произошла разгерметизация. Вчера главная оперативная группа управления РКК «Энергия» приняла решение о сведении грузового корабля с орбиты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:22
    Бывает...
    Даже самая надёжная техника может подводить.
    Космос это всеже враждебная среда для человека.
    Никогда человек не сможет жить в Космосе и даже на других планетах.
    Никогда.
    Маленькая планета Земля единственный Дом для Человечества, несущийся с огромной скоростью в лчдегых просторах Космоса.
    И этот единственный Дом надо беречь.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также