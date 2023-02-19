Поврежденный корабль «Прогресс-21» затопили в Тихом океане

Корабль «Прогресс МС-21», который был отстыкован от Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходной части Тихого океана. Об этом сообщает «Роскосмос».

— Сегодня «Прогресс МС-21» был сведен с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, — написано в публикации.

«Прогресс МС-21» был запущен с Байконура 26 октября 2022 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» и спустя двое суток доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. Накануне корабль отстыковался от модуля «Поиск» Международной космической станции, проработав на ней более 3,5 месяцев.

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»/t.me

Отметим, что 11 февраля на корабле произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Из-за этого на «Прогрессе МС-21» произошла разгерметизация. Вчера главная оперативная группа управления РКК «Энергия» приняла решение о сведении грузового корабля с орбиты.

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Айрат Назипов