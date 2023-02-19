Поврежденный корабль «Прогресс-21» затопили в Тихом океане
Корабль «Прогресс МС-21», который был отстыкован от Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходной части Тихого океана. Об этом сообщает «Роскосмос».
— Сегодня «Прогресс МС-21» был сведен с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, — написано в публикации.
«Прогресс МС-21» был запущен с Байконура 26 октября 2022 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» и спустя двое суток доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. Накануне корабль отстыковался от модуля «Поиск» Международной космической станции, проработав на ней более 3,5 месяцев.
Отметим, что 11 февраля на корабле произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Из-за этого на «Прогрессе МС-21» произошла разгерметизация. Вчера главная оперативная группа управления РКК «Энергия» приняла решение о сведении грузового корабля с орбиты.
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комментарии
Даже самая надёжная техника может подводить.
Космос это всеже враждебная среда для человека.
Никогда человек не сможет жить в Космосе и даже на других планетах.
Никогда.
Маленькая планета Земля единственный Дом для Человечества, несущийся с огромной скоростью в лчдегых просторах Космоса.
И этот единственный Дом надо беречь.